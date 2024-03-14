«صوموا تصحوا».. 13 نصيحة لأصحاب الضغط في رمضان

يحتاج الكثير من مرضى الضغط تحقيق توازن بين الصيام وبين صحتهم ولذلك يجب عليهم اتباع النصائح الطبية للحفاظ على صحتهم خلال رمضان، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة وقدمت مجموعة من النصائح لمرضى الضغط للحفاظ على صحتهم.

-مراجعة جرعات أدوية الضغط مع الطبيب المختص

-استشارة طبيبك للتأكد من القدرة على صيام رمضان

-شرب كميات كبيرة من المياه والعصير غير المُحالة

-تقلل استهلاك الملح والحريص على ممارسة الرياضة

-قياس الضغط بانتظام ضروري جدًا

-تناول دواء الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة

-استهلاك منتجات الحليب قليلة الدسم

-يوصى يتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين

-يوصى بتناول 3 تمرات قبل بدء الإفطار

-تناول الحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة والألياف

-تناول اللحوم الخالية من الدهون

-تناول الأسماك للحصول على بروتين صحي

-تجنب الإفراط في الطعام ومضغه جيدًا





