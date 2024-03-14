«القومي لحقوق الإنسان» يكشف أهمية كارت كبار السن

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تستعد لإصدار كارت خدمات خاص بكبار السن، وأنها تشبه بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يحصلون على مجموعة من الخدمات الميسرة التي تقدمها الحكومة.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره عبر فضائية “صدي البلد”، اليوم الخميس، أن بطاقة خدمات كبار السن تساهم في حصولهم على خصومات خاصة في المواصلات والمرافق العامة للدولة وتساعدهم من خلال تيسير حصولهم على الخدمات وعدم وقوفهم في الطوابير.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كارت كبار السن يضمن رعاية صحية خاصة لهذه الفئة بما في ذلك غير المؤمن عليهم فى جهات العمل الحكومية، لافتا إلى أن هناك إلزاما بحصول هذه الفئة على الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة.