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الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف سبارتا براج وفياريال يصطدم بمارسيليا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 على النحو التالي:
*الدورى الأوروبى:
07:45 فياريال - إسبانيا × مارسيليا - فرنسا
07:45 جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا × بنفيكا - البرتغال
07:45 سلافيا براغ - التشيك × ميلان - إيطاليا
07:45 وست هام يونايتد - إنجلترا × فرايبورج - ألمانيا
10:00 ليفربول - إنجلترا × سبارتا براج - التشيك
10:00 برايتون - إنجلترا × روما - إيطاليا
10:00 أتلانتا - إيطاليا × سبورتينج لشبونة - البرتغال
10:00 باير ليفركوزن - ألمانيا × كارباغ اغدام - إذربيجان
*الدورى السعودى "روشن":
09:00 الخليج × الأخدود 
09:00 أبها × الوحدة
09:00 الحزم × الشباب

الدوري الأوروبي الدوري السعودي روشن ليفربول فياريال