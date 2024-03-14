تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف سبارتا براج وفياريال يصطدم بمارسيليا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 على النحو التالي:

*الدورى الأوروبى:

07:45 فياريال - إسبانيا × مارسيليا - فرنسا

07:45 جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا × بنفيكا - البرتغال

07:45 سلافيا براغ - التشيك × ميلان - إيطاليا

07:45 وست هام يونايتد - إنجلترا × فرايبورج - ألمانيا

10:00 ليفربول - إنجلترا × سبارتا براج - التشيك

10:00 برايتون - إنجلترا × روما - إيطاليا

10:00 أتلانتا - إيطاليا × سبورتينج لشبونة - البرتغال

10:00 باير ليفركوزن - ألمانيا × كارباغ اغدام - إذربيجان

*الدورى السعودى "روشن":

09:00 الخليج × الأخدود

09:00 أبها × الوحدة

09:00 الحزم × الشباب