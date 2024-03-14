الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الأنبا مكاريوس بعيد تجليسه

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، ايبارشية المنيا كهنة وشمامسة وشعب، في ذكرى تجليس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للاقباط الأرثوذكس .

الجدير بالذكر أن الاسم العلماني له هو "مكرم عياد"، وترهبن في يوم 5 ديسمبر عام 1978، باسم "الراهب كيرلس البراموسي"، نسبة إلى دير البراموس، في وادي النطرون، الذي ترهبن فيه.

وفي 30 يونيو 1988 م، رُسِمَ قسًا، ثم قمصًا في 9 إبريل 2001 م، وعرض عليه الراحل البابا شنودة الثالث ضمن أربعة رهبان لتعمير دير الأنبا أنتوني بصحراء كاليفورنيا، إلا أنه اعتذر حينها عن السفر

وجدد الراحل البابا شنودة الثالث في عام 2002 م، طلبه من القمص كيرلس البرموسي الإشراف على دير الأنبا أنطونيوس بكاليفورنيا بعد رحيل الأنبا كاراس.



وفي عام 2002 م، إلا أن الأنبا أرسانيوس مطران المنيا استأذن البابا لكي يصبح أبونا كيرلس أسقفًا عامًا على المنيا، ووافق البابا على ذلك، على أن يحضر أبونا كيرلس فترة وينضم للسكرتارية البابوية، وهو ما تم بالفعل عام 2003، لتتم سيامته فيما بعد أسقفا على كنائس المنيا، في 31 مايو عام 2004.

و بعد تنصيب البابا تواضروس الثاني، بطريركا، في نوفمبر 2011، أصبح الأنبا مكاريوس مشرفًا على إصدار مجلة الكرازة، التي تصدرها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة.

له العديد من الكتب والقصص وأبرزها: فضية الشكر، وتكوين العادة، وتقديس الحاضر، والاستنارة في حياة الآباء، والحياة الأبدية، ومفتدين الوقت، و5 كتب لتفسير بعض الأسفر القانونية.

يشتهر الأنبا مكاريوس أيضا بتواضعه، حيث تنتشر له العديد من الصور يجلس على الأرض مع أبناء إيبارشيته، وهو يتفقدهم، بالإضافة إلى أنه كتب العديد من الكتب ولم يكتب عليها اسمه بل حملت توقيع "راهب من دير البراموس".