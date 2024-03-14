ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بالصور.. كنيسة الدوبارة تنظم سحورًا رمضانيًا بحضور مسلمين وأقباط

إيفا بطرس
إيفا بطرس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت لجنة الإغاثة الإنسانية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بقصر الدوبارة، سحور رمضاني، وذلك بقاعة الدكتور القس منيس عبد النور. 

شارك بالسحور إيفا بطرس مسؤولة الإغاثة والكوارث والأزمات في مصر والوطن العربي، مدير قطاع الإغاثة بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وعدد من الأطباء المسلمين والمسيحيين، وعدد من خدام الكنيسة وأعضاء فريق الخدمة. 

وشهد السحور أجواءً رمضانية من حيث الموسيقى ومظاهر رمضان “فوانيس رمضان والخيم الرمضانية”، وترانيم عن السلام ومباركة مصر.

وقالت “بطرس” بأن الكنيسة تحرص سنويًا على إقامة سحور المحبة بحضور ومشاركة العديد من المواطنين الذين يتبادلون التهنئة بشهر رمضان والصوم الكبير، ويكون تجمع متميز كتعبير عن الوحدة الوطنية.

وأضافت "بطرس" بأن الكنيسة كانت تقيم خيمة رمضانية وتقدم بها إفطارًا طول الشهر الكريم، وتوقفت لفترة لظروف كورونا، وبعدها ظروف خارجة عن إرادتنا. 

كما تقدم الكنيسة مشاعر المحبة لإخواتنا من السوريين والسودانيين والأفارقة الموجودين في مصر. 

IMG_5422
IMG_5422
IMG_5417
IMG_5417
IMG_5415
IMG_5415
IMG_5413
IMG_5413
IMG_5411
IMG_5411
IMG_5407
IMG_5407
IMG_5406
IMG_5406
IMG_5405
IMG_5405
IMG_5400
IMG_5400
IMG_5398
IMG_5398
IMG_5396
IMG_5396
IMG_5395
IMG_5395
لجنة الإغاثة الإنسانية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقصر الدوبارة سحور رمضاني قاعة الدكتور القس منيس عبد النور إيفا بطرس مسؤولة الإغاثة والكوارث والأزمات في مصر والوطن العربي الأطباء المسلمين المسيحيين