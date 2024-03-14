بالصور.. كنيسة الدوبارة تنظم سحورًا رمضانيًا بحضور مسلمين وأقباط

نظمت لجنة الإغاثة الإنسانية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بقصر الدوبارة، سحور رمضاني، وذلك بقاعة الدكتور القس منيس عبد النور.

شارك بالسحور إيفا بطرس مسؤولة الإغاثة والكوارث والأزمات في مصر والوطن العربي، مدير قطاع الإغاثة بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وعدد من الأطباء المسلمين والمسيحيين، وعدد من خدام الكنيسة وأعضاء فريق الخدمة.

وشهد السحور أجواءً رمضانية من حيث الموسيقى ومظاهر رمضان “فوانيس رمضان والخيم الرمضانية”، وترانيم عن السلام ومباركة مصر.

وقالت “بطرس” بأن الكنيسة تحرص سنويًا على إقامة سحور المحبة بحضور ومشاركة العديد من المواطنين الذين يتبادلون التهنئة بشهر رمضان والصوم الكبير، ويكون تجمع متميز كتعبير عن الوحدة الوطنية.

وأضافت "بطرس" بأن الكنيسة كانت تقيم خيمة رمضانية وتقدم بها إفطارًا طول الشهر الكريم، وتوقفت لفترة لظروف كورونا، وبعدها ظروف خارجة عن إرادتنا.

كما تقدم الكنيسة مشاعر المحبة لإخواتنا من السوريين والسودانيين والأفارقة الموجودين في مصر.

IMG_5422

IMG_5417

IMG_5415

IMG_5413

IMG_5411

IMG_5407

IMG_5406

IMG_5405

IMG_5400

IMG_5398

IMG_5396