هاني الخضر: الإنشاد الديني طريقي لنقل رسالتي للمجتمع

عندما تسمع صوته وأداءه في الإنشاد الديني ينقلك إلى عالم روحاني متميز، ورغم أنه في العقد العشريني من عمره، إلا أنك تشعر أنك أمام كبار المنشدين، وهو هاني الخضر، ابن قرية ميت زنقر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وعضو بفرق الموهوبين بقصر ثقافة المنصورة.

يقول هاني الخضر لـ«البوابة نيوز»، إن الفريق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو فرج مدير إقليم شرق الدلتا الثقافى، ووكيل وزارة الثقافة بالدقهلية.

وتابع «هاني»، وهو طالب في الفرقة الرابعة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، أنه كان يحب منذ الصغر سماع القراء والمبتهلين الكبار، وشجعته أسرته ودعمت موهبته، وأنه تقدم إلي مسابقة جامعة الأزهر وحصد المركز الأول في جامعة الأزهر في الإنشاد الديني، وانضم إلى فريق الموهوبين بقصر ثقافة المنصورة، ويدعم المواهب الشابة عمرو فرج، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ووكيل وزارة الثقافة بالدقهلية، ويقدم له كل الدعم النفسي وهيأ لهم المكان المناسب للتدريب، كما دعمهم عزت أحمد زكي، مدير القصر.

ويضيف «الخضر»، أنه تخرج ضمن الأوائل وحصل على شهادة تكريم، وشارك في حفلات كثيرة في قصر ثقافة المنصورة، كما شارك في الفعاليات الخارجية مع فريق موهوبي الدقهلية، ومنها ليالي رمضان، ليالي صيف بلدنا، نصر أكتوبر، عيد الأم، عيد المرأة، عيد الفلاح، وغيرها، كما له مشاركات خاصة في حفلات تخرج وحفلات دينية وأمسيات وافتتاحات.

وأضاف أن أولى مشاركاته مع القصر والفريق كقارئ عندما رشحه عزت زكي، لافتتاح عيد الفلاح؛ كما شارك كمنشد مع الموهوبين في احتفالات جامعة المنصورة بذكري أكتوبر، ويحلم «الخضر»، بأن يسير على طريق كبار المنشدين.