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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي: مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

الرئيس المصري عبد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الهولندي مارك روته، خلال زياته إلى مصر، وقال إن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، ومستوى التنسيق والتعاون المشترك بينهما.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي وعرضته قناة إكسترا نيوز: «لقد تناولت مباحثاتنا تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية».

وتابع: «عكست المباحثات توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيه ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية».
 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الورزاء الهولندي مارك روت