غضب في الزمالك من مستوى هذا الثنائي

يسيطر الغضب الشديد داخل إدارة الزمالك، ولجنة الكرة بالنادي من المستوى الذي ظهر به حارسا مرمي الفريق في الفترة الأخيرة، محمد صبحي ومحمد عواد .

ويشارك كل حارس في مباراة وفقا لسياسة الدور التي يتبعها المدير الفني جوميز، إلا أن شباك الثنائي قد تلقى أهداف عديدة في المباريات الأخيرة، خاصة في مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي ومباراة الجونة بالدوري، حيث تلقت شباك الزمالك 5 أهداف في مباراتين فقط .

وتدرس إدارة الزمالك التعاقد مع حارس مرمى سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد خوض مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.