تراجع سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، بنحو طفيف فى أغلب البنوك والمصارف الحكومية والعاملة بمصر، ليسجل سعر الدولار في التجاري الدولي نحو 48.4 جنيه للشراء، ونحو 48.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.87 جنيه للشراء، ونحو 48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.7 جنيه للشراء، ونحو 48.8 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.71 جنيه للشراء، ونحو 48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 48.7 جنيه للشراء، ونحو 48.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 48.7 جنيه للشراء، ونحو 48.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 48.57 جنيه للشراء، ونحو 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 48.55 جنيه للشراء، ونحو 48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 48.55 جنيه للشراء، ونحو 48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB

وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB نحو 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف العربي الدولي نحو 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6 جنيه للبيع