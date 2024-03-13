روسيا: حرب أوكرانيا قد تخرج عن نطاق السيطرة بسبب تصرفات الناتو

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن الحرب في أوكرانيا قد تخرج عن نطاق السيطرة بسبب تصرفات بعض الدول الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إنها تعتقد أن الغرب يسير "على حافة الهاوية" ويدفع العالم إلى الحافة أيضا بأفعاله فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأضافت إن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة وتتوسع جغرافيا بسبب الأعمال غير المدروسة لدولة أو دولتين من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونصحت الغرب بالتخلي عن فكرة هزيمة روسيا بشكل استراتيجي.

وفي رسالة على "تيليجرام"، اتهمت زاخاروفا كييف بارتكاب "أنشطة إرهابية" ربطتها بمحاولات تعطيل الانتخابات الروسية المقبلة.

وفي وقت سابق، في مقابلة متلفزة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستنشر قوات ومعدات على الحدود مع فنلندا، نتيجة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.