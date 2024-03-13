محافظ المنيا يتابع تنفيذ خطة الرصف بالمراكز

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة واعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.



وفي هذا السياق، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

حيث تابع أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت لعدد من شوارع بمنطقة المخبز الآلي بإجمالي طول حوالي 1.5 كم، ومتابعة أعمال رش طبقة البيتومين بعدد آخر من شوارع المدينة تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت وذلك لتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث، كما تابع سير العمل بكورنيش المدينة والتي قاربت على الانتهاء.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس المركز، أعمال مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة ديرمواس ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث يتم حاليًا صب خرسانة الأرضية والتي بلغت نسبة تنفيذها حوالي 75%، حيث يخدم الموقف قرى غرب ديرمواس ويساعد في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.

430478610_415592217632054_4897336372473296017_n

431262415_400516999292536_8464585273917092915_n