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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بقيادة مودريتش.. منتخب كرواتيا بكامل نجومه في البطولة الودية بالقاهرة

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
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أكد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حضور منتخبه بكامل نجومه وفي مقدمتهم المخضرم لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني، في البطولة الودية للمنتخبات، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، خلال شهر مارس الحالي.

وتضم قائمة المنتخب الكرواتي إلى جانب مودريتش، كلًا من ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو جفارديول نجما مانشستر سيتي الإنجليزي، ماريو باشاليتش نجم أتالانتا الإيطالي، مارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي، أنتي بوديمير نجم أوساسونا الإسباني والمخضرم إيفان بيرشيتش لاعب هايدوك الكرواتي ونجم بايرن ميونخ وإنترناسيونالي السابق.

وتقام البطولة الودية بالقاهرة في الفترة بين 22-26 مارس، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي، ويواجه منتخب كرواتيا نظيره التونسي، ويلتقي الخاسران في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، قبل مواجهة الفائزين بالمباراة النهائية.

منتخب كرواتيا منتخب مصر