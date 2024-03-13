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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير الدفاع الألماني يوافق علي إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني
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وافق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، على قيام القوات الجوية الألمانية بإنزال مساعدات إنسانية جوا فوق قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال بيستوريوس، في بيان له، "الناس في غزة يفتقرون إلى أبسط الضروريات،"

وأضاف: "نريد أن نقوم بدورنا لضمان حصولهم على الغذاء والدواء. وتوفر القوات المسلحة الألمانية طائرتي نقل من طراز هرقل يمكن لكل منهما حمل ما يصل إلى 18 طنا من البضائع ".

وقال بيان نشرته وزارة الدفاع الألمانية إن بيستوريوس وقع أمرا مماثلا بإعطاء الاذن ببدء المهمة. وأضاف البيان إن إنزال المساعدات قد يبدأ في نهاية الأسبوع.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مساعدات إنسانية غزة