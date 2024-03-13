وزير الدفاع الألماني يوافق علي إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة

وافق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، على قيام القوات الجوية الألمانية بإنزال مساعدات إنسانية جوا فوق قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال بيستوريوس، في بيان له، "الناس في غزة يفتقرون إلى أبسط الضروريات،"

وأضاف: "نريد أن نقوم بدورنا لضمان حصولهم على الغذاء والدواء. وتوفر القوات المسلحة الألمانية طائرتي نقل من طراز هرقل يمكن لكل منهما حمل ما يصل إلى 18 طنا من البضائع ".

وقال بيان نشرته وزارة الدفاع الألمانية إن بيستوريوس وقع أمرا مماثلا بإعطاء الاذن ببدء المهمة. وأضاف البيان إن إنزال المساعدات قد يبدأ في نهاية الأسبوع.