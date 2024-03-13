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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات لمدة 3 أيام

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد خوض مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء  فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.
وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 مع المدرب السويسري جروس .

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