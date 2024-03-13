رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد مركز الأرصاد الجوية

قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية لمركز بحوث الأرصاد الجوية بالجامعة.

وذلك بحضور الدكتورة إيمان فؤاد السيد بشعبة الفيزياء الجوية والمشرف علي مركز بحوث الارصاد الجوية بالجامعة وعبد الرازق حسين قائم بعمل امين مساعد الجامعة وعبد المحسن محمد رئيس مركز بحوث الارصاد الجوية ومديرى العموم العلاقات العامة والامن.

وأكد رئيس الجامعة اهمية مركز بحوث الارصاد الذي يلبي احتياجات الجامعة في أغراض البحث العلمي و يخدم العديد من الكليات في المجالات البحثية البيئية والمناخية داخل الجامعة، مضيفا انه يتم عمل زيارات للمرصد للطلبة والطالبات في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وطالب رئيس الجامعة خلال زيارته بتطوير المركز وتوفير قاعة اجتماعات تحتوى على داتا شو و الاهتمام بالتنسيق الحضاري و المظهر الجمالي وبناء سور خارجى حول المركز.

جاءت الجولة في اطار المشروعات التطويرية التي تشهدها جامعة جنوب الوادي في مختلف القطاعات.