جهاز الزمالك يستغل فترة توقف الدوري لتجهيز المصابين

يستغل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدرب جوزية جوميز، فترة توقف الدوري الحالية بسبب خوض المنتخب الوطني الأول بطولة ودية بالإمارات، من أجل تجهيز لاعبي الفارس الأبيض المصابين .

ويعاني أكثر من لاعب من إصابة حاليا، أبرزهم، أحمد مصطفي زيزو، وإبراهيما نداي، وزيادة كمال الذى يواصل برنامجه التأهيلي، وذلك بخلاف الإصابة الطويلة لمحمود الونش ومحمد عبدالشافي حيث خرج الثنائي من حساب المدرب الفنية حاليا .

كان فريق الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة أمس الثلاثاء أمام فريق الجونة بنتيجة 3-2، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذى أقيم على ملعب خالد بشارة بحضور جماهيري .