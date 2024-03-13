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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 11 حالة تعد بمدن كوم أمبو ونصر النوبة ودراو

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، 5 حالات تعد بمساحة  1925 م2 بنطاق قرية منيحة التابعة لقروى إقليت، وشارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية ، فضلاً عن الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالإزالة الفورية فى المهد لـ3 حالات تعد بمساحة 309 م2 عبارة عن فتحات وماكينات رى خارج الزمام بهندسة رى النقرة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22 ، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 3 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة ، وأراضى زراعية بمساحة 595 م2 ، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدين .

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مركز ومدينة كوم أمبو إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أخبار محافظة أسوان