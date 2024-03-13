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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على تاريخ بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

بوروسيا
بوروسيا
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، حيث يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندى، ضمن منافسات اياب دور الـ 16 من بطولة دورى ابطال اوروبا.
ويدخل فريق بوروسيا دورتموند الألمانى اللقاء، وفى جعبته تاريخ ناصع مع الأدوار الإقصائية، حيث يتواجد في هذا الدور من دوري الأبطال للمرة الـ12 فى تاريخه، محققاً ذلك الإنجاز 5 مرات في آخر 6 مواسم.
ونجح الفريق في تخطي دور الـ 16 فى 4 مرات، وودع من نفس الدور 4 مرات أيضًا، وحقق على ملعبه في ذلك الدور 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتكبد 3 هزائم.
وفى المسابقات الأوروبية عامة، تعادل دورتموند 9 مرات في لقاء الذهاب خارج ملعبه بالأدوار الإقصائية، ونجح في العبور للدور التالي 8 مرات منها وكان الاستثناء الوحيد السقوط في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1994 / 1995، عندما تعادل أمام يوفنتوس بهدفين لكل فريق وخسر في الإياب.
ولم يتعرض دورتموند للهزيمة على ارضه تحت قيادة المدرب إدين تيرزيتش، سوى فى مباراة واحدة فقط من 9 لقاءات خاضها في دوري الأبطال، وكان ذلك أمام مانشستر سيتى في دور الثمانية فى عام 2021.
وانتهت 4 مواجهات فى الأدوار الأقصائية لدورتموند بركلات الترجيح في المسابقات الأوروبية، محققًا الانتصار مرتين وخسر مثلهما.
 

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