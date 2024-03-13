برلماني يكشف تفاصيل استحداث العربات ذات الأربع عجلات كبديل لـ"توك توك"

استنكر النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، انتشار ظاهرة “التوك توك” في المجتمع المصري على الرغم من وجود كثير من المخاطر كونها وسيلة نقل غير آمنة مع وجود عشوائية في تواجدهم، ومن هنا جاء تحرك مجلس النواب والحكومة لوضع تشريعات جديدة للحفاظ على أمان المواطن المصري.

وأضاف “الناظر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب والحكومة وجدوا استحداث العربات ذات الأربع عجلات لتقليل مخاطر “التوك توك”، والتي تسير في الطرق الجانبية فقط وتتحرك بسرعة متوسطة، والغرض منها نقل الركاب، موضحا أنه سيتم ترخيصها كسيارة أجرة ينطبق عليها قانون المرور.

وأوضح النائب طه الناظر، أن القانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالمرور سيضم مواد جديدة منها تقنين التوك توك وأن يكون بمواصفات وسن محددين، لافتا إلى أن القانون سيتضمن شروط العربات ذات الأربع عجلات والتي سيتم توفيرها في الأسواق بأسعار متوسطة بين أسعار التوك توك والسيارات العادية.

كما لفت إلى أن القانون الجديد يتيح للمحافظ تحديد عدد التكاتك المسموح بها في المحافظة ووضع خط سير محدد لها لا تخرج عنه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.