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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وفد مدارس ستيم للمتفوقين يزور الجامعة اليابانية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وفدا من مدارس ستيم للمتفوقين ضم كل من ذكيه زيدان محمد وولاء طلب من أعضاء  مجلس الأمناء، ومحمد فوزى مدير التنمية المهنية بإدارة المتفوقين، ورشا سمير مدير المشاركة والإعلام ومسؤل عقد البروتوكولات بادارة المتفوقين، ومجدى عبد اللطيف مدير المناهج بالادارة ، والدكتورة  نشوى مدير التخطيط، حيث تم بحث  سبل تعزيز التعاون المشترك.

أكد الدكتور سامح ندا، خلال اللقاء أنه تم استعراض برامج المنح الدراسية التى تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين بمختلف كليات الجامعة، مشيرا الى ان النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة يؤهل الطلاب لوظائف المستقبل ويربط الخريجين بسوق العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولى.

وأشاد أعضاء الوفد بالمنح التى تقدمها الجامعة لطلاب مدارس ستيم للمتفوقين وأعربوا عن تطلعهم لزيادة عدد المنح التى تقدمها الجامعة لطلابها سنويا.

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