الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نشهد خلال فترات الليل انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظ أكثر فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع وجود امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا وتأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية مما يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترة النهار.