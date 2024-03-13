ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلا

الأرصاد
الأرصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نشهد خلال فترات الليل انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظ أكثر فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع وجود امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا وتأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية مما يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترة النهار. 

الارصاد الدكتورة منار غانم الكتل الهوائية درجات الحرارة منار غانم