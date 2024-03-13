جوتيريش يدعو الأطراف المعنية في هايتي للمضي قدمًا نحو تنفيذ الاتفاق الانتقالي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف المعنية في هايتي إلى اتخاذ خطوات نحو تنفيذ الاتفاق الانتقالي الذي تم التوصل إليه لتمهيد الطريق أمام انتقال سلمي للسلطة في الدولة.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وذكر البيان أن جوتيريش أحيط علما بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المعنية في هايتي بشأن ترتيبات الحكم الانتقالي، بما في ذلك إنشاء مجلس رئاسي وتعيين رئيس وزراء مؤقت فضلا عن إعلان رئيس الوزراء أرييل هنري أنه سيستقيل فور تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي.

وأشاد جوتيريش بمجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) والشركاء الدوليين الآخرين لتسهيل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في هايتي، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية واتخاذ خطوات نحو تنفيذ الاتفاق من أجل استعادة المؤسسات الديمقراطية في البلاد من خلال انتخابات سلمية وذات مصداقية وتشاركية وشاملة.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة، من خلال بعثتها، تدعم هايتي في طريقها نحو الانتخابات.

وجدد جوتيريش تضامنه الثابت مع شعب هايتي الذي يحتاج إلى الأمان والمأوى والغذاء والرعاية الطبية، وأن يعيش حياته بكرامة.