إعلام الأقاليم| مصطفى نصر.. عراف الإسكندرية

أنجبت مصر عددًا كبيرًا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرًا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان «العودة إلى الجذور» تتناول من خلالها عطائهم الأدبي وسيرتهم الذاتية، وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك، نُقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز، نُبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

يعتبر الأديب مصطفى نصر، واحدًا من ممن أثروا المكتبة العربية بكتاباتهم الأدبية، فهو من مواليد محافظة سوهاج مركز جهينة، قرأ لكثير من عمالقة الأدب العربي، منهم عباس محمود العقاد، وطه حسين، والمنفلوطي، وغيرهم.

عمل كعضو لاتحاد كتاب مصر، وعضو بنادي القصة بالقاهرة، وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية، وصدر له الكثير من الروايات والقصص القصيرة التى أسهمت فى إثراء الحركة الأدبية في الإسكندرية، وقدّم الكثير من الأعمال الدرامية للإذاعة لسنوات عدة، بالإضافة إلى القصص التي كتبها في مجلات الأطفال، مثل: «العربي الصغير، براعم الإيمان، ماجد، علاء الدين، وقطر الندى».

قدم الكثير من الأعمال الأدبية الهامة، منها المجموعات القصصية «الاختيار، حفل في وهج الشمس، وجوه، والطيور»، كما كتب للطفل «شدو البلابل، الشجرة الصغيرة، قسط الشقة الجديدة، ووصية الملكة»، وعدة روايات، منها «الصعود فوق جدار أملس، الشركاء، جبل ناعسة، الهماميل، وليالي الإسكندرية، والجهيني التي تحولت إلى فيلم سينمائي»، وغيرها من الروايات التى رصد بها الهامش الثقافي والسياسي والاجتماعي لمدينة الثغر.

نال «نصر» العديد من الجوائز على أعماله من أهمها الجائزة الأولى في مسابقة نادي القصة بالقاهرة عن رواية «الجهيني» عام 1983، جائزة نادي القصة بالقاهرة عن مجموعته القصصية «وجوه» عام 2003، كما حصل على جائزة التميز من اتحاد كتاب مصر عام 2020.

وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة لمدة أربع سنين من 2002 - 2005، وشارك في العديد من المؤتمرات الأدبية والثقافية منها، معظم مؤتمرات أدباء مصر في الأقاليم، ومؤتمرات الرواية ببغداد «العراق»، مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، وتُرجمت رواية الهماميل إلى اللغة الروسية، قامت بترجمتها الدكتورة فاليريا كيربتشنكو، وتُرجم جزء منها إلى اللغة الفرنسية.

لقبه الأدباء بـ«عراف الإسكندرية» لحبه الشديد لـ«عروس البحر الأبيض» التي كتب عن تفاصيل شوارعها وشخصيات أهلها الكثير من القصص والروايات كأنه مؤرخ، وكأن الإسكندرية هي من تُقيم فيه، وأعد الروائي والمسرحي السيد حافظ، مُسلسلًا تليفزيونًيا عن روايته جبل ناعسة، أعد السيناريست المعروف محمد السيد عيد، سيناريو فيلم بعنوان «الطرطور» عن روايتي «الجهيني»، تحولت قصة «حالة قتل» إلى سهرة درامية، عرضت بالتليفزيون المصري.