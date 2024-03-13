لينا صوفيا تلجأ لمساعدة أشقائها في أول اختبار مسؤولية بـ«كامل العدد +1»

لجأت لينا صوفيا في أول اختبار لها في تحمل مسئولية أخيها الأصغر إلى أشقائها خلال الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1، في رحلة بدأت بالبحث عن طريقة لإسكات بكاؤه وانتهت برقصة جماعية.



وتستكمل لينا أداء دور فريدة في الجزء الثاني من كامل العدد، لكن مع دخولها الجامعة حيث تواجه تحديات جديدة هي عائلتها. وتبرعت بالاعتناء بأخيها الرضيع مقابل إقناع والدها بتعلمها قيادة السيارات واقتناء كلب، إلا أن بكاء الرضيع يضعها في مأزق وتتعاون مع أشقائها لإسكاته ويجدون الحل في تشغيل أغنية شعبية والرقص على أنغامها حتى استغرق الطفل في النوم.



وتشارك لينا صوفيا في بطولة مسلسل كامل العدد +1، مع دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي.