أبرزها «عتبات البهجة وكوبرا».. مسلسلات الـ 15 حلقة تستحوذ على دراما رمضان 2024

تستحوذ مسلسلات الـ15 حلقة على الأعمال الدرامية التي تُذاع في الموسم الرمضاني 2024، وذلك بشكل ملحوظ عن الأعوام السابقة، والتي تقدم خلال النصفين الأول والثاني من شهر رمضان المعظم على القنوات الفضائية، حيث تتنوع هذه الأعمال بين الكوميدي، والاجتماعي، والدرامي.

وتشهد هذه المسلسلات مشاركة كبيرة من كبار نجوم الفن من بينهم: يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، ياسر جلال، نور، كمال أبورية، أحمد زاهر، مي عمر، نيللي كريم، إسعاد يونس، دينا الشربيني، مجدي كامل، محمد إمام، ميرفت أمين، أشرف زكي، رياض الخولي، أحمد ماهر، غادة عبدالرازق، ياسمين صبري، ودينا الشربيني، رشوان توفيق، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، سلوى محمد علي، أحمد فؤاد سليم، وآخرون.

وتطرح وتناقش المسلسلات العديد من قضايا المجتمع منها: الصراع بين الأقارب والعائلات، والخير والشر، والخلافات الزوجية، وأزمة كورونا، ومرض السرطان، وعلاقة الأجداد بالأحفاد، والفتاة الشعبية في بداية مشوارها الفني، وعالم الطهي الاحترافي، وأيضًا القضية الفلسطينية، وتجارة الآثار، وتأجير الأرحام، وغيرها من القضايا التي تسلط الدراما المصرية عليها الضوء خلال الشهر الكريم.

وتستعرض «البوابة نيوز» المسلسلات التي تعرض على الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المبارك.

عتبات البهجة

إحدى روائع الكاتب إبراهيم عبدالمجيد الروائية، والذي يعود بها الفنان يحيى الفخراني من جديد لدراما رمضان، وذلك بعد مسلسل نجيب زاهي زركش، الذي عُرض في رمضان 2021، حيث يعرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات «dmc وdmc drama» الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة «WATCH IT» الرقمية، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون: جومانا مراد، صلاح عبدالله، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، حنان يوسف، هنادي مهنا، علاء زينهم، مايان السيد، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

وإيمانًا بدور وأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة القادرون باختلاف وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، قررت الشركة المنتجة ترجمة العمل بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.

مسلسل عتبات البهجة

كوبرا

وتحت عنوان «كوبرا» يعود الفنان محمد عادل إمام إلى الدراما الرمضانية، والذي يعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، على شبكة قنوات «mbc»، وأيضا منصة «شاهد» الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشاركه البطولة الفنانون: منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة، علاء مرسي، دنيا ماهر، مجدي كامل، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمود البزاوي، ألحان المهدي، والعمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل كوبرا

صيد العقارب

ويُعرض مسلسل «صيد العقارب» في النصف الأول من شهر رمضان المعظم، على شبكة قنوات «cbc»، وأيضا على منصتي «watch it وShahid».

وتدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثار والجريمة، حول صراع الأقارب والعائلات، حيث «عايدة» التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة «الغول»، وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانون: غادة عبدالرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، أحمد سعيد عبدالغني، محمد علاء، سامي مغاوري، منال سلامة، أحمد ماجد، ميار الغيطي، مجدي بدر، عفاف رشاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب

بابا جه

ويشارك الفنان أكرم حسني في مسلسل «بابا جه»، والذي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان على شبكة قنوات «dmc»، ومنصتي «watch it» و«شاهد».

وفي إطار كوميدي يجد «هشام» نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة، وتتوالى الأحداث.

يشاركه البطولة الفنانون: محمود البزاوي، نسرين آمين، سما إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسمين رحمي، كريم فهمي، أحمد أمين، بسنت شوقي، لافينيا نادر، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه

بدون سابق إنذار

يُعرض مسلسل «بدون سابق إنذار» في النصف الثاني من الشهر الكريم، على شبكة قنوات «dmc»، ومنصة WATCH IT الرقمية.

وفي سياق اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول «ماجد» و«ليلى»، اللذان ينتظران قدوم مولودهما الأول، ويقعان في العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانون: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نبيل الحلفاوي، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، وآخرون، والعمل من تأليف ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

مسلسل بدون سابق انذار

جودر

ويشارك الفنان ياسر جلال في مسلسل جودر، الذي يعرض في النصف الأول من الشهر الكريم، على قناتي «ON وON drama» بالتزامن مع عرضه على منصة «watch it» الرقمية.

وفي إطار تاريخي أسطوري ضمن حكايات ألف ليلة وليلة الممزوجة بالخيال تدور أحداث المسلسل حول حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم «سالم» و«سليم» و«جودر»، حيث تتعقد حياة الابن الأخير «جودر»، ويصبح في صراع مع العدو «شمعون» للوصول إلى كنوز الحكيم «شمردل» الأربعة، فتتوالى الأحداث.

ويشاركه البطولة الفنانين: نور، ياسمين رئيس، عمر عبدالجليل، تارا عماد، وفاء عامر، وأيتن عامر، رشوان توفيق، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، محمد التاجي، محمود البزاوي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل جودر

خالد نور وولده نور خالد

وفي إطار كوميدي يعرض في النصف الأول من رمضان مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» على شبكة قنوات «mbc» مصر، ومنصة «شاهد» الإلكترونية، والذي يتناول الخلافات الزوجية.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانون: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وحمزة العيلي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، وضيف الشرف الفنان صلاح عبدالله، ومن تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج محمد أمين.

رحيل

وبعد غياب ثلاثة أعوام عن الساحة الفنية تعود الفنانة ياسمين صبري إلى الشاشة الصغيرة في مسلسل «رحيل» الذي يعرض في النصف الأول من الشهر المبارك على قناة أبو ظبي الفضائية.

تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة، حول «رحيل» التي تعيش حياة بسيطة وهادئة، لكن تنقلب حياتها رأسا على عقب، وذلك عندما تتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة الفنانون: أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد الكيلاني، هاجر الشرنوبي، سما إبراهيم، عارفة عبدالرسول، بسنت صيام، عزت زين، مي القاضي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل رحيل

مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري، في النصف الأول من رمضان، وذلك على قنوات cbc وon والحياة والقناة الأولى، ومنصتي «watch it» و«شاهد» الرقمية.

وفي إطار التشويق والإثارة يكتشف الشابان «حسن» و«حسين» سرا خطيرا يقلب حياتهما رأسا على عقب، فتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة الفنانين: صابرين، أحمد داش، عصام عمر، رشدي الشامي، مي الغيطي، بسمة، جوري بكر، محسن منصور، ياسمينا العبد، نور إيهاب، بمشاركة ضيفي الشرف خالد الصاوي، محمد لطفي، من تأليف ومعالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، وإخراج نادين خان.

مسلسل مسار إجباري

سر إلهي

على شاشة cbc، خلال النصف الأول من الشهر الكريم، يعرض مسلسل سر إلهى، للفنانة روجينا، وفي إطار التشويق والإثارة تدور أحداث المسلسل حول «نصرة» التي تعاني الأمرين، وتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها من أقرب الناس إليها، فتسعى للانتقام.

ويشاركها البطولة الفنانون: صلاح عبدالله، أحمد بدير، مي سليم، أحمد مجدي، رنا رئيس، ميمي جمال، نهى عابدين، محمد ثروت، محمود حجازي، رشا مهدي، مراد مكرم، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل سر الهي

كامل العدد +1

يُعرض مسلسل «كامل العدد +1» في النصف الأول من رمضان على قنوات on وon دراما وmbc مصر، ومنصة «شاهد» الرقمية.

وفي إطار اجتماعي تدور أحداث العمل حول الزوجين «أحمد مختار» و«ليلى تيمور» الذي تظهر لهما مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

العمل من بطولة الفنانين: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، آية سماحة، وآخرون، ومن تأليف رنا أبو الريش، يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل كامل العدد

صلة رحم

وفي أول أيام شهر رمضان، يُعرض مسلسل «صلة رحم» على شبكة قنوات mbc مصر، ومنصة «شاهد» الرقمية.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث يناقش العمل قضية تأجير الأرحام من خلال قصة طبيب تخدير يدعى «حسام» وزوجته «ليلى»، وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من بطولة الفنانين: إياد نصار، يسرا اللوزي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هبة عبدالغني، عابد عنابي، نبيل نور الدين، سلوى محمد علي، صفاء جلال، محمد دسوقي، بتول الحداد، نورا عبدالرحمن، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

مسلسل صلة رحم

فراولة

في النصف الثاني من الشهر المعظم يعرض مسلسل «فراولة» على شبكة قنوات dmc، ومنصة «شاهد» الرقمية.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حول «فراولة» قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصبح من مشاهير «السوشيال ميديا»، وذلك في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية حتى تصير سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانون: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، علا رشدي، لبنى ونس، إيمان السيد، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، توني ماهر، أحمد سعد، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد علي.

مسلسل فراولة

مليحة

يعرض مسلسل «مليحة» في النصف الثاني من رمضان على مجموعة قنوات cbc، وcbc drama، ومنصة «شاهد» الرقمية.

يناقش العمل القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه الأسرة العديد من الصعوبات.

المسلسل من بطولة الفنانين: ميرفت أمين، دياب، أشرف زكي، حنان سليمان، ماجدة زكي، أمير المصري، سيرين خاس، مروة أنور، ومن تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة

لحظة غضب

على منصة «watch it» الرقمية يعرض مسلسل «لحظة غضب» في النصف الأول من رمضان، كما يعرض على قنوات المتحدة في النصف الثاني من الشهر الكريم.

تدور أحداث المسلسل حول الطاهية «يمنى» التي تعاني من سيطرة زوجها «شريف» النرجسي، والتي تحكمه في كل شيء، فتتطور الأمور في علاقتهما إلى حد الانهيار، فتقرر اتخاذ منعطف آخر لحياتها.

ويشارك في بطولة العمل الفنانون: صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

نعمة الأفوكاتو

تعود الفنانة مي عمر للدراما الرمضانية من جديد في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، والمقرر عرضه في النصف الأول من الشهر المبارك على قنوات mbc مصر، ومنصة «شاهد» الرقمية.

وفي إطار كوميدي تدور أحداث العمل حول «نعمة» المحامية الشابة الطموحة، التي تساند زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، فتحاول الانتقام منه.

يشاركها البطولة الفنانون: أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، طارق النهري، عماد زيادة، ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

أعلى نسبة مشاهدة

يُعرض مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» على قنوات mbc مصر، ومنصة «شاهد»، خلال الشهر الكريم.

العمل عن قصة حقيقية، تدور أحداثها حول «شيماء» الفتاة التي تنحدر من عائلة بسيطة تعاني الفقر، وتحاول هي وشقيقتها تخطى تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ«تيك توك»، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة.

المسلسل من بطولة: سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، أحمد فهيم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وهند عبدالحليم، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أشغال شقة

وفي إطار كوميدي، يعرض مسلسل أشغال شقة على قنوات mbc مصر، ومنصة «شاهد» الرقمية.

تدور أحداث العمل حول حمدي عبدالرحيم، أخصائي الطب الشرعي، الذي يرزق وزوجته بعد فترة من زواجهما بتوأمين، لكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

ويشارك في بطول المسلسل الفنانون: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، بمشارك ضيف الشرف مي كساب، إنتصار، نهى عابدين، رحمة أحمد فرج، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

للأذكياء فقط

في النصف الثاني من الشهر المبارك يعرض مسلسل «للأذكياء فقط» على قنوات mbc، ومنصة «شاهد» الرقمية.

وفي إطار كوميدي تدور أحداث العمل حول شاب يقع في حب زميلته بالجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر، ويتعرض مع أصدقائه لمجموعة من المواقف والمفارقات الكومدية.

المسلسل من بطولة الفنانين: حمدي الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمود البزاوي، دعاء حكم، ريم سامي، محمد أوتاكا، أحمد شاهين، ومن تأليف محمد نادر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

جريمة منتصف الليل

يعرض مسلسل جريمة منتصف الليل، خلال شهر رمضان على قنوات mbc مصر، ومنصة شاهد الرقمية.

تدور أحداث العمل في إطار التشويق والإثارة عندما تقع جريمة قتل طالبتين في منزل إحداهما في وقت متأخر من الليل، وتحوم الشبهات حول صديقتهما «ميسون» وتتوالى الأحداث، حيث تعود مناقشة مقتل ابنة الفنانة ليلى غفران في المسلسل خلال دراما رمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون: أحمد عبدالعزيز، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ملك قورة، محمد عز، إلهام عبدالبديع، محمد مهران، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

هذه الوجبة الدرامية الدسمة سوف تلقى استحسان المشاهد المصري والعربي، على مدار أيام شهر رمضان الكريم، وذلك بالتوازي مع المسلسلات الأخرى ذات الثلاثين حلقة.