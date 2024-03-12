الدوري الممتاز.. الزمالك يتأخر أمام الجونة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الجونة بهدف للاشيء على حساب الزمالك، في الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الجونة في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب رضا صلاح .

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .