دورة الألعاب الأفريقية… منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وتأهل منتخب الكرة الطائرة سيدات إلى ربع النهائي، بعد الفوز على نظيره أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وفي منافسات الرجال ودع منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية المنافسات من التصفيات أمام السنغال بنتيجة 2-0.

وشهدت مباراة السنغال، إغماء اللاعب جورج موريس لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال، ليقرر حكم المباراة إلغاء مواجهة مصر لتودع مصر للمنافسات.

وأسفرت قرعة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الثالثة والتي تضم رفقته الكونغو وبوتسوانا.

بينما يقع منتخب السيدات في المجموعة الرابعة التي تضم رفقته كلًا من السنغال ونيجيريا.