روجينا تصدم من غدر أشقائها في الحلقة الثانية لـ"سر إلهي"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل «سر إلهي»، قيام زوج نصرة، التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا، وأشقائها بخيانتها والاتفاق على حبسها في جريمة قتل مقابل أموال.

خلال أحداث الحلقة تذهب شاهيناز هارون، الفنانة مي سليم ، و زوجها سراج، الفنان مراد مكرم إلي منزل نصرة الفنانة روجينا، للاتفاق معها على تغيير أقوالها في محضر النيابة الخاص بقتل والدها رجل الأعمال هارون، الفنان أحمد بدير، وذلك مقابل فيلا ومبلغ كبير لكل واحد من أخواتها، ولكن نصرة ترفض هذا العرض، وتقوم بطردهم من منزلها، وسط اندهاش من قبل زوجها، الذي يحاول إقناعها بقبول العرض للحصول على المال، ولكنه لا يستطيع إقناعها.

يتواصل سراج مع زوج نصرة وأشقائها ويوافقوا على العرض للحصول على الأموال، مقابل الغدر بنصرة والشهادة عليها بأنها هي من قتلت هارون، أحمد بدير، لسرقته، وبالفعل يوافق زوجها وأشقائها الثلاثة على العرض بعد تفكير طويل.

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.