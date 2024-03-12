الأهلي يتقدم على البنك بثنائية في الشوط الأول.. صور

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 4 ورضا سليم في الدقيقة 28، بينما سجل هدف البنك الأهلي اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 7.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي 12 في المركز الخامس عشر.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

فى حين، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى فى الدورى.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال.

خط الهجوم: ياو انور، كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، اسامة فيصل، جريندو، أحمد النادرى، إبراهيم حسن، سيرجى اكا، موسى فراوى