عبدالله السعيد وشلبي على دكة بدلاء الزمالك في مواجهة الجونة بالدوري

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، دكة بدلاء الفريق في لقاء الجونة المقرر له في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وضمت كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .

كان التشكيل الأساسي قد جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يغيب عن لقاء الزمالك والجونة اليوم نجم الفارس الأبيض أحمد مصطفى زيزو للإصابة .