مي عمر ترفض استكمال حلقة "رامز جاب من الآخر" وإصابة نجلاء بدر

حلت الفنانتان مي عمر ونجلاء بدر، ضيفتين على برنامج "رامز جاب من الآخر"، المذاع عبر قناة "MBC مصر"، حيث دخلت كل منهما في غرفة مغلقة، وبعد نطق كلمة السر "الكالون في السيفون"، سقطت كل منها وتقابلتا في "الغرفة السوداء".

مي عمر و نجلاء بدر

بدأ الفنان رامز جلال الحلقة بمقدمة تحمل الطابع الكوميدي، حيث قال: "النهاردة صراع الحرابيق وكيد النسا، الحكاية بدأت في رمضان 2021 في كواليس مسلسل كل تفاصيله غريبة، نجوم الطيب عامل شرير، وابن الناس عامل غفير، والقلة عاملة زير، وبدل ما تسود المسلسل روح المحبة والسلام اتخانقوا وضربوا بعض بالشلاليت والأقلام".

وبجانبها، أصيبت الفنانة نجلاء بدر في ذراعها، ورفضت الفنانة مي عمر استكمال تصوير الحلقة، يقدم الفنان رامز جلال هذا العام فكرة تنفيذ مقلب في اثنين من نجوم الوسط الفني يوجد بينهما خلافات، أبرزها مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا وآخرين.