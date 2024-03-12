ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السفير الإيطالي: وقف إطلاق النار في غزة يساعد على إدخال المزيد من المساعدات

السفير الإيطالي في
السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى، أن بلاده ستواصل نقل الجرحى الفلسطينيين إذا لزم الأمر إلى إيطاليا وإلي المستشفيات.

وأضاف " كوارونى "، في لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيطاليا ساهمت في إنشاء ممر إنساني وهو ممر بحري من قبرص لتقديم الإغاثة والمساعدة إلى غزة.

وتابع السفير الإيطالي في القاهرة: "نحن نشارك بشكل كامل مع شركاء أوربيين آخرين أيضا وبالشراكة مع الإمارات والولايات المتحدة لنقل المساعدات إلى غزة".

وأوضح، أن السلطات الإيطالية والحكومة الإيطالية كانت واضحة تماما في الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري، مواصلا: "من المهم جدا كما قلت للتو أن نعد هذا الأمر لشهر رمضان المبارك ونتوقع أن يساعد وقف إطلاق النار بعد ذلك على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن يكون نقطة انطلاق لإطلاق حل سياسي أيضا".

السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى الجرحى الفلسطينيين القاهرة الاخبارية