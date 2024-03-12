جامعة جنوب الوادي ضمن مؤسسات الـQ2 حسب تصنيف سيماجو الإسباني

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي عن ادراج الجامعة ضمن مؤسسات الـ Q2 أي الأعلى 50% فى التصنيف لعام 2024 حسب تصنيف سيماجو الاسباني.

وأفاد ان الجامعة تقدمت مركزا على المستوى المحلى عن العام الماضى بالرغم من زيادة عدد الجامعات المدرجة بالعام الحالي.

واضاف الدكتور عكاوى ان الجامعة بالدعم المتواصل من وزارة التعليم العالي بهدف الارتقاء بترتيب الجامعات داخل التصنيفات الدولية وتحقيقا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ورؤية مصر 2030 تبذل قصارى جهدها لجعل الجامعة وجهه تعليمة وبحثية على المستوى المحلى والدولي.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة من خلال قواعد البيانات حققت عالميا في قطاع العلوم البيئية المركز الرابع محليا والمركز (14) على مستوى دول المنطقة العربية والمركز (10) افريقيا والمركز (45) على مستوى الشرق الأوسط والمركز (1043) دوليا.

وفى الطب البيطرى حققت الجامعة المركز (15) محليا والمركز (22) في الدول العربية والمركز (45) على الشرق الأوسط وال (32) افريقيا و (533) عالميا. كما حققت الجامعة مراكز جيده على المستوى المحلى في مختلف التخصصات، منها المركز (15) في علوم الحاسب والمركز (18) في العلوم الهندسية والمركز (16) في مجال الطاقة بالإضافة الى ظهورها في مختلف التخصصات العلمية.

وأضاف الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولى بالجامعة أن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، فهو يعتمد في تقريره على قاعدة بيانات "سكوبس" البحثية .

ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي: 50% لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء، موضحًة أن التصنيف الصادر مؤخرًا اشتمل على (مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح)، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مؤسسة دولية مقارنة بـ (8433) مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة (621) مؤسسة جديدة ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المُدرجة في التصنيف.

وهنأ رئيس الجامعة جميع منتسبي جامعه جنوب الوادي وحث جميع الباحثين على بذل المزيد من الجهد في البحوث الابتكارية وذات التأثير المجتمعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

كما قدم الشكر للجنة التصنيف الدولي بالجامعة على جهودهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلى والدولي.

وتشمل لجنة التصنيف الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور احمد إسماعيل، والدكتور محمود سعيد والدكتور احمد حسن والدكتور حسام حرز الله، والأستاذ بدوي محمد البدوي، والمهندس احمد عبد النعيم.