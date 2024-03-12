محافظ قنا يوجه بتكثيف الأنشطة الثقافية بمكتبة مصر العامة

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة تكثيف الانشطة الثقافية من خلال استغلال أصول وقاعات مكتبة مصر العامه لإقامة أنشطة تدريبية في مجالات الموسيقي والفنون التشكيلية، وكذا الحفلات الترفيهيه التى يشارك فيها الشباب والفتيات بالتنسيق مع المختصين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بقنا، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أساتذة جامعة جنوب الوادي، وبعض المختصين في الشئون المالية والإدارية والقانونية، و العاملين بالمكتبة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للإمكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة بقنا، مشيراً إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات الثقافية المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

IMG-20240312-WA0009

IMG-20240312-WA0011

IMG-20240312-WA0010