جريل ومناديل حمام.. أغرب الأشياء باهظة الثمن من الذهب في العالم

الأشخاص حول العالم يفكرون بطرق مختلفة، فبعض الناس يقدرون قيمة الأشياء الثمينة والمفيدة والتي لها شكل وقيمة، وبعض الناس يقدرون قيمة الأشياء الغريبة لمجرد غرابتها وربما تكون بدون قيمة حيث ان هناك أشياء تعتبر باهظة الثمن حول العالم لغرابتها الشديدة وتبرز "البوابة نيوز" قائمة بالاشياء الغريبة قي العالم.

-قميص ذهبي:

واحد من ضمن الاشياء الغربية فهو مصنوع من الذهب عالي القيمة ولكنه فريد من نوعه تم صناعته بتكليف من ملياردير هندي فهذا الرجليبحث عن اقتناء الاشياء الغريبة وكلف صناعته ٢٥٠ الف دولار وتم رفع السعر بعد اضافة عدة اشياء له.

-الجريل الذهبي:

في صناعة الموسيقى في فترة زمنية معينة تم صناعة اواني طبخ من الجريل والمشاوي ذهبية ظهرت في مقاطع موسيقية لاثارة الجدل وهناكالعديد من المتاجر التي تبيع الأشياء الذهبية ويوصع فيها الطعام وتقدم بقيمة ٤٠٠ دولار للوجبة رغم اضرار تلك الاواني على الصحة، وكانلها تاثير على صحة اسنان الاشخاص ويذهبون باسعار ضخمة لاصلاح الضرر.

-مناديل حمام:

بتكلفة ١٠٣ مليون دولار لكل لفة تم صناعة ورق مناديل للحمام ويتم التخلص منها في النهاية كمناديل ورقية عادية ومع معظم العناصرالذهبية يتم التخلص منها كورق عادي وكانت هذه المناديل مخصصة فقط للاثرياء.

-النعش الذهبي:

ضمن اغرب الاشياء الثمينة المصنوعة من الذهب عيار ٢٤ واستخدمه المشاهير في وقت منذ سنوات طويلة وكان يكلف ٢٤ الف دولار فقطعلى الرغم من تكلفة اشياء اصغر حجما من الذهب مبلغ اكبر.

-عملة الملكة إليزابيث الذهبية:

تمتلك الملكة اليزابيث الكثير من الاشياء باهظة الثمن وربما اغربها عملة ذهبية ضخمة بقيمة مليون دولار وكانت العملة فريدة من نوعهاولشعبية العملة تم توفير ٥ مجموعات منها لتلبية الطلب عليها بالرغم من الغرض الاصلي لم يكن البيع.

-النظارة الذهبية:

احد اغرب المقتنيات حيث تقدر بـ٧٥ الف دولار ومصنوعة بالكامل من الذهب وبالرغم من السعر المبالغ فيه اللى انها تحظى باقبال كبير.

-النسر المزدوج:

احد اغرب المقتنيات الثمينة المصنوعة من الذهب وهو عملة ٢٠ دولار لعام ١٩٣٣ وكان كأي عملة عادية وقيمتها تأتي من تاريخها الغنيوبسبب قوانين حظر اقتناء عملات ذهبية وتدمير مخزون عملات ذهبية بالكامل لحوالي ٥٠٠ الف قطعة نقدية بم يتبقى سوى ١٣ قطعة لذلكازدادت قيمة تلك القطعة ويمكن ان تباع باسعار متفاوتة حيث تبلغ حوالي ١٠ ملايين دولار.