صحة غزة: مقتل 31184 فلسطينيًا جراء هجمات العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ158 على التوالي منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31184 شهيدًا، و72889 مصابًا، مؤكدة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

ولفت بيان الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا.

ونوهت الوزارة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد المدنيين في القطاع، راح ضحيتها 72 شهيدًا و129 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان مراسل الغد، أفاد باستشهاد 11 فلسطينيا، وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بدير البلح وسط القطاع.

وأفاد مراسل الغد باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات، جراء استهداف مجموعة من السكان أثناء انتظارهم وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، مشيرا إلى نقل الشهداء، ونحو عشرين مصابا إلى مجمع الشفاء الطبي.

أما في رفح جنوبًا، فقد أفاد مراسلنا بأن الاحتلال استهدف منزلا في حي الجنينة شرقي رفح.

كما أفاد مراسلنا بوقوع إصابات في استهداف منزل لعائلة صالح في منطقة تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

ويتواصل القصف اسرائيلي على المناطق المتفرقة في قطاع غزة، فيما تدور اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مناطق جنوب ووسط القطاع.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوتين إسرائيليتين راجلتين في كمين محكم، والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.

وأكدت القسام رصد مروحيات الاحتلال وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل الجندي إيتاي تشين، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وأن جثته ما زالت محتجزة في قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن إعلان مقتل الجندي، جاء بعد فحص النتائج وبناء على معلومات استخباراتية.