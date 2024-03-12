العالمي للسفر: 40% نسبة عمالة النساء في القطاع السياحي

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة "WTTC" أن النساء في مجال السياحة تشكلن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في هذا القطاع، حيث يمثلن ما يقرب من 40٪ من إجمالي العمالة، مضيفا ان هناك زيادة كبيرة من عام 2010 إلى عام 2019، بلغت نحو 24٪ في التوظيف المباشر للإناث داخل القطاع، والذي ارتفع من 38.6 مليون إلى 47.8 مليون وظيفة.

وتابع أن قطاع الضيافة يبرز باعتباره جهة التوظيف الرائدة للنساء في قطاع السفر والسياحة، حيث يعزى أكثر من نصف (52٪) إجمالي العمالة النسائية في عام 2019 إلى هذا القطاع.

وأكدت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس على التأثير الإيجابي للمرأة في هذا القطاع، قائلة: "تلعب المرأة في مجال السفر والسياحة دورًا حيويًا.. نحن فخورون بأن قطاعنا هو أحد أكبر القطاعات التي توظف النساء في العالم، ومع استمرار نمو قطاعنا، تلعب المرأة دورًا رئيسيًا؛ لدينا الفرصة لجعل السفر والسياحة أكثر مرونة وشمولاً. إن وضع المرأة في قلب قطاع السفر والسياحة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتأمين مستقبل مستدام لهذا القطاع".

وتكشف بيانات الهيئة العالمية أيضًا أن النساء في مجال السفر والسياحة يتجاوزن متوسط ​​مشاركة القوى العاملة في القطاعات الأخرى على مستوى العالم. وفي مناطق مثل الأمريكتين، تشكل النساء حصة أكبر من العمالة في هذا القطاع مقارنة بالقوى العاملة على مستوى الاقتصاد.