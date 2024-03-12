7 أبريل.. «لاهوت اكسبلورنيشنز الإنجيلية» تحتفل بتخرج الدفعة الأولى في السويد

تحتفل كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية ، بتخريج الدفعة الأولي من الدارسين بفرع الكلية بالسويد “قسم البكالوريوس” في السابع من أبريل المقبل بكنيسة سينتروم شيركان بستوكهولم، يشهد الاحتفال الدكتور نادر ميشيل مدير كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والقس مرزق بطرس مدير الفرع.

حيث يتم تخريج 10 دارسين هم نشأت جرجس عنابي، لؤي إسكندر يعقوب، افلين توما عيسي، نيران جميل بهنام، فادي سنحاريب ناعوم، بسام حداد، ماجد بطرس ججي، دلال قبلو ، لينا بطرس أدوكسيا بطرس .

يُعد الاحتفال بتخريج الدفعة الأولي من الدارسين بفرع الكلية بالسويد ، هو الاحتفال الثاني في أوروبا، حيث احتفلت الكلية في يوليو 2022 بتخريج الدفعة الأولى من الدارسين بفرعَي الكلية بهولندا وبلجيكا، وتم تخريج 15 دارسًا ودارسةً " قسم البكالوريوس"، وقد أُقيم الحفل التاريخي في مدينة أمسفورت بالقرب من أمستردام عاصمة هولندا.

فقد كان تخريج دفعات من الدارسين بالكلية في قارة أوروبا حلمًا ظل يراود كلًّا من د. راسل ستيورات آدمز مؤسس الكلية ومديرها على مستوى العالم، ود. نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والوطن العربي وأوروبا، والمسؤولين بالكلية، سنوات طويلة، ورغم الصعوبات والتحديات لكن الله حقق الحلم، كما يقول الكتاب المقدس "الذَّاهِبُ ذَهَابًا بِالْبُكَاءِ حَامِلًا مِبْذَرَ الزَّرْعِ، مَجِيئًا يَجِيءُ بِالتَّرَنُّمِ حَامِلًا حُزَمَهُ". (مز 126: 6).

مِن المعروف أن كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية لها ثمانية فروع خارج مصر في هولندا، بلجيكا، تركيا، العراق، السويد، المانيا، كندا، استراليا، و17 فرع داخل عشرة محافظات بمصر، وللكلية فروع في نحو 50 دولة حول العالم .