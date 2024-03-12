"محلية الزينية" تضبط مخالفات لأعمال تعد وبناء دون ترخيص.. صور

واصلت رئاسة الوحدة المحلية لمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، المرور الدائم بنطاق المدينة لمتابعة والتصدى لأعمال البناء دون تراخيص، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمرور الدوري والتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه أثناء مرور مصطفى علي احمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العشي داخل نطاق القرية، تلاحظ إقامة حوائط من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وسقفها بالعروق وجريد النخيل وبتحرى الدقة، تم إزالة الحوائط فى المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لقرارت الإزالة الخاصة بالمنشأت الآيلة للسقوط، تم مراجعة القرارات التى لم يتم تنفيذها والبالغ عددهم (٤) قرارات وتم الانتقال على الطبيعة بواسطة رئيس قرية العشي وعلي كمال علي سكرتير القرية، ورئيس القسم الفنى بالقرية، وتم التنبيه على ملاك هذه العقارات بسرعة إزالتها ورفعها بالاجراءات التى ينظمها القانون للإزالة كما تم تحرير إنذارات وإرسالها إليهم بالبريد بعلم الوصول، لضمان السلامة العامة.

وأضاف الهواري، أنه خلال مرور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي، ورمضان حسن سكرتير القرية، وأحمد إمام مسئول القسم الفني، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك بالمركز، على الظهير الصحراوى تلاحظ وجود أعمال تمهيد لزراعة مساحة 3 فدان تقريباً من قبل مواطن، وبالتحري تبين أن المواطن متقدم بطلب تقنين والذى تم الرد عليه من المساحة العسكرية بإعادة الدراسة للتداخل مع القرار الجمهورى الخاص بمساحة 2 كيلو متر من المحاور الجديدة، وبناءاً على أنه تم إخطار المواطن بعدم التعامل مع الأرض لحين إعادة الدراسة من خلال التنسيق بين رئيس القرية ومسئول أملاك الزينية وتم التعامل بإزالة الزراعات الموجودة والتنبيه على المواطن بعدم الزراعة، لحين الانتهاء من إعادة الدراسة وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة فى المهد.

وتابع رئيس مدينة الزينية، إنه خلال مرور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلى تلاحظ وجود أعمال بناء عبارة عن غرفتين من الطوب الأبيض والأسمنت بدون سقف على مساحة 60 متر تقريبا بنجع سالم مكي، وبتحرى الدقة تبين أنها تعدى على أراضى الدولة، وتم إزالتها فى المهد وعلى نفقة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمت الأعمال بإشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز.

وشدد العقيد أحمد الهواري، أن أعمال المرور للتصدى للتعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف مستمرة بشكل دورى على مستوى كافة قرى مركز ومدينة الزينية من قبل رؤساء القرى وسكرتيرى القرى لضمان عدم تكرار المخالفات، في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنفيذ أعمال الموجة 22 للتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات في المهد، والبناء بدون تراخيص والمرور الدوري لمنع إعادة البناء المخالف.

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