دراما رمضان 2024.. أعمال جذبت انتباه المشاهدين في أولى حلقاتها

بمجرد الانتهاء من عرض أولى حلقات المسلسلات خلال الماراثون الدرامى الرمضانى ٢٠٢٤ خطف عدد كبير من الأعمال انتباه المشاهدين ونالت إعجابهم وأصبحت تريند وترصد البوابة نيوز أبرز هذه الأعمال والتى يأتى على رأسها مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم كريم عبد العزيز والذى تصدر تريند تويتر بعد عرض أولى حلقاته أمس على قناة دى إم سى

الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين شهدت ظهور مبعوث من ملك فرنسا إلى قلعة الموت التي يقودها حسن الصباح الذي يلعب دوره كريم عبد العزيز، وذلك برسالة مفادها طلب ملك فرنسا منهم أن يدينوا بالولاء له هم وكل من في القلعة، إلا أن أحمد عيد الذى يلعب دور الذراع اليمنى لحسن الصباح بادره بجملة: "قلعة الموت ولائها لسيدها فقط".

يعرض مسلسل الحشاشين في الساعة 9:15 مساء حصرياً على شاشة Dmc

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى

كما تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل «عتبات البهجة»، للنجم الكبير يحيى الفخرانى تريند موقع X ، والتى عُرضت على قناة DMC، حيث شهدت الحلقة الأولى من المسلسل عدة أحداث لاقت استحسان الجمهور.

ظهر في الحلقة الأولى بهجت الأنصاري، والذي يجسده يحيي الفخرانى وهو يشارك فى كشك لزيادة دخله المالي، لينفق على أحفاده، فضلا عن مشاركته فى سنتر دروس لطلاب الثانوية العامة.

وشهدت الحلقة الأولى أيضا العديد من الأحداث منها صراع الأجيال، ما بين الحياة التى كان يعيشها الفخرانى، والحياة التى يعيشها حفيده، فضلا عن تسليط الضوء على الصداقة الممتدة لسنوات بين "عرفان"، ويجسده الفنان الكبير صلاح عبد الله، و"بهجت الأنصارى".

وظهرت الفنانة جومانا مراد فى دور "نعناعة"، صاحبة كشك سجائر ومنتجات غذائية تشارك فيه بهجت الأنصارى، وهو دور جديد ومختلف عليها، مما لفت إنتباه الأنظار إليها مع ظهورها فى الحلقة الأولى.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

من ناحية اخرى تصدر مسلسل «حق عرب» والنجم أحمد العوضي ترند موقع البحث “جوجل” بعد عرض اولى حلقاته

ويعرض مسلسل حق عرب على فضائية “أون” ويعاد مرتين على مدار اليوم في مواعيد مختلفة وتدور أحداثه في منطقة الجمالية في زمننا الحالي، حول شخصية سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع شقيقه الأكبر وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق

على صعيد آخر استطاع مسلسل «سر إلهى» بطولة روجينا والذى يعرض على قناة cbc في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا ان يلفت انتباه المشاهدين خلال اولى حلقاته

ويعد مسلسل "سر إلهي" هو التعاون الثالث بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعد نجاحهما بمسلسل "انحراف" عام 2022، ومسلسل "ستهم" الذي عرض بموسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

بينما تصدر هاشتاج «صيد العقارب» موقع "إكس" كما جاء ضمن الأكثر بحثا على موقع "فيس بوك" وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني للنجمة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن

تدور الأحداث حول عايدة، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث.

كما نال مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» لسلمى أبو ضيف، وليلى زاهر اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور حيث دارت أحداث الحلقة الأولى باستيقاظ شيماء - سلمى أبو ضيف، على خبر أنها تريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ شقيقتها الصغرى نسمة - ليلى زاهر، بالغيرة منها وتتحدث شيماء - سلمى أبو ضيف، مع صديقتها سحر - جلا هشام، بأنها لم تصدق نفسها من الفرحة بسبب معرفة الناس بها، وتقابل إحدى البلوجرز في المولات - هند عبد الحليم، وتشيد بأدائها في الفيديو، وتساعد سحر - جلا هشام، صديقتها شيماء وتفتح لها حسابا رسميا على السوشيال ميديا

وتنتهي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، باكتشاف شيماء علاقة شقيقتها نسمة بحبها لحسن الذي تحبه شيماء في صمت من طرف واحد.

ومسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة الفنانه سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

على صعيد اخر نال مسلسل «الكبير أوي 8» والحلقة الأولى اهتمام جمهور كبير من متابعى النجم أحمد مكى وشهدت الحلقة الأولى أحداث متنوعة وكوميدية حيث تذهب الشمامة لدوار الكبير للكشف عن سبب الرائحة الكريهة والكشف عن الأشخاص الذين لا يقومون بالاستحمام.

الكبير اوى 8 بطولة الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد وبيومي فؤاد و هشام إسماعيل و محمد سلام وإخراج أحمد الجندى

من ناحية اخرى أثار مسلسل «صلة رحم» جدلا كبيرا ونال اهتمام الجميع عقب عرض اولى حلقاته حيث يناقش قضية "تأجير الأرحام"، والتي نهى الشرع الشريف عنها، وهو ما فتح الباب حول حكم الشرع في تلك المسألة ويشارك في بطولة مسلسل "صلة رحم" كل من الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان علي الطيب، الفنانة دنيا ماهر، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، العمل تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.