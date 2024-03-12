بالفيديو.. شعبة الملابس الجاهزة: امتداد الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس بتخفيضات تصل لـ70 %

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن الموسم الماضي شهدت ارتفاعاً واضحا في أسعار الملابس، نتيجة عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد، مشددة على أنه تم انتاج الملابس الصيفية الجديدة بسعر متوسط.

وأضافت "سماح" في حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن التاجر الذي يتلاعب في أسعار السلع خلال فترة الأوكازيون، بيعرض نفسه لعقوبات كبيرة، موضحة: "الفترة الماضية شهدت عدم استقرار لأسعار الخامات والاكسسوارات".

وتابعت، أن الأوكازيون الشتوي امتدت حتى 21 مارس، بتخفيضات تتخطى الـ70%، متابعة: الموسم الشتوي انتهى ونحن نستعد لموسم الصيف، موضحة: "نسبة الربح في الملابس أصبحت بسيطة ومنخفضة مقارنة بالأسعار الماضية، مؤكدة أن الأسعار ستشهد استقرارا خلال الفترة القادمة".