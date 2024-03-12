ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (MR TRADER) والتي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 149م وعرضها 23م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 11203 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14978 طن تشمل: 1012 طن ملح معبأ و807 طن علف بنجر و 3811 طن رمل و400 طن يوريا و8948 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45922 طن تشمل: 12790 طن قمح و10282 طن خردة و11826 طن حديد و5204 طن زيت طعام و5820 ذرة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80946 طنًا.

كما غادر 4 قطار بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة وكوم ابو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3972 شاحنة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (PALU LNG) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال و السفينة (HERO SD) والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و كذلك السفينة (ANTHOS) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.