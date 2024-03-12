والد روان عروس المحلة أمام النيابة: « ضربها وربطها في السرير خلال شهر العسل»

حصلت « البوابة نيوز»، على نص أقوال والد « روان» عروس المحلة ضحية القتل علي يد زوجها أمام النيابة العامة.

وجاءت أقوال والد المجني عليها في القضية رقم 825 جنايات قسم ثان المحلة الكبرى ، وما المقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، كالاتي: _

اسمي محمد عبد السلام محمد مصطفى، السن 55 عاما، أعمل محامي حر.

س _ما صلتك بالمتوفاة لرحمة مولاها؟

ج _ أنا والد روان الله يرحمها.

س_ ما معلوماتك عن واقعة وفاة المجني عليها، روان محمد عبد السلام محمد مصطفى؟

ج_ اللي حصل إن بنتي متزوجة أحمد عبد الرحمن السعيد عبيد، ومقيمة معاه هما في المحلة في منطقة الشعبية، بقالها سنة وخمس شهور، ومخلفة منه طفل عمره خمس شهور، وفي يوم الواقعة تلقيت اتصالاً هاتفيا من ضابط مباحث وأخبرني أن نجلتي قتلت على يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب، وطلب مني الحضور لسماع أقوالي أمام النيابة.

س / ما طبيعية الخلافات بين نجلتك المتوفاة لرحمة مولاها وزوجها المتهم؟

ج/ هو من أول شهر جواز بينهم كان بيضربها ويبهدلها لدرجة إنه في أيام شهر العسل كانوا في الإسكندرية كان ضاربها ضرب مبرح لدرجة إنها رجعت بيتها في المحلة متعورة وجسمها به تورم، وعرفت أنه كان رابطها في السرير، ولما قعدت معاهم تم التصالح وأنا مرضتش أخرب على بنتي في بداية حياتها، وأخدت عليه تعهد أنه يتعامل معاها كويس، وخلال السنة والخمس شهور الماضية كانت دائما تشتكي بسبب سوء تعامله معها.