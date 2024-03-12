«كوفيد-19» تسبب بخفض متوسط العمر المتوقع بمختلف أنحاء العالم

كشفت الدراسات والأبحاث سبب انخفاض متوسط العمر حول العالم و الذي كان يتزايد منذ عقود في مختلف أنحاء العالم بشكل مفاجئ عامي 2020 و2021 في خضم أزمة كوفيد-19 وأن متوسط العمر المتوقع انخفض خلال هاتين السنتين في 84% من نحو 200 دولة ومنطقة أي في العالم كله تقريباً.

وكانت قد أظهرت البيانات ان انخفاض متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من عام ونصف للشخص الواحد في المتوسط (1.6 سنة) سنتي 2020 و2021 بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقد ترجم ذلك بزيادة في الوفيات بلغت 15.9 مليون حالة أي ما يزيد قليلاً على نحو 15 مليون وفاة أشارت إليها منظمة الصحة العالمية.

وقال الباحث أوستن شوماخر، أن لكوفيد تأثير على البالغين في مختلف أنحاء العالم لم يسجل منذ نصف قرن حتى خلال الحروب والكوارث الطبيعية، لكنّ هذا النوع من الدراسات يجعل من الصعب التمييز بين الوفيات المرتبطة مباشرة بكوفيد وتلك الناجمة عن آثار القيود الصحية المفروضة لاحتواء الجائحة.

من جهة ثانية أظهرت النتائج أن معدل وفيات الرضّع استمر في الانخفاض خلال الفترة التي شملتها الدراسة ولدى الأطفال دون سن الخامسة وكان قد سجل سنة 2021 انخفاض في عدد الوفيات بنحو 500 ألف مقارنة بأرقام العام 2019.

وأكدت الباحثة هموي هموي كيو، أن النتائج تشكل "تقدما استثنائيا" مشيرة إلى أنّ الأولوية راهناً ينبغي أن تعطى لموضوع تجنب "الوباء المقبل من خلال تقليص الفجوات الكبيرة المرتبطة بالصحة بين البلدان.