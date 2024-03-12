"محدش حاربني وسيبت الفن بكامل ايرادتي".. أبرز 7 تصريحات للمطرب فارس في "المنسي"

كشف المطرب فارس عن ندمه الشديد بسبب تركه لمجال الفن وابتعاده عنه، مشيرا إلى ان هناك ما يقرب من 26 أغنية تم سرقتها من إنتاجه ويحصدون الملايين على اليوتيوب

وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية انجى هشام ببرنامج المنسى المذاع عبر قناة هى وتنشر البوابة أبرز ٧ تصريحات للمطرب فارس جاءت كالتالي:

١-أعرب فارس، عن ندمه الشديد على تركه للوسط الفني لأكثر من 15 عاما، بجانب الكشف عن سرقة 26 أغنية من إنتاجه

٢- أكد فارس انه لو عاد به الزمن لن يترك الفن مشيرا إلى انه وقع فى اختيار خاطئ لشخصيات في حياته

٣- كشف فارس انه لولا غيابه عن الفن 15 سنة، كان من الممكن ان يقدم أغاني راب او يشارك فى اغنية مع مطرب مهرجان بشكل تاني ولغة جديدة وجريئة و مش واقعة أوي على حد وصفه

٤- أكد فارس أنه سيعود للغناء مرة أخرى، قائلًا: وحشني الغناء وهعمل الحاجة اللي بحبها، والأغاني والكلام اللي أنا عيز أقوله

٥-قال فارس خلال الحلقة ماحدش حاربني وأنا بعدت بكامل إرادتي عن الفن و ممكن يكون في ناس اتبسطت أوي أني بعدت عن الفن، لكن ماحدش حاربني.

٦- كشف فارس عن سرقة أغاني من إنتاجه، قائلًا: في 26 أغنية من أجمل أغانيا من إنتاجي اتسرقوا ونزلوا على قنوات يوتيوب، وربحهم بيروح لأصحاب القنوات، ومش عارف هرفع قضية على مين، هما مين أصلاً.

٧-علق فاس عن اول أول تجربة سينمائة له،قائلا : فيلم جالا جالا، مكنتش فاهم يعني إيه سينما وأن مفيش نجومية أوي غير لما يكون أغنية دي بتاعتك، وحصل مشاكل كتير في الفيلم ده، وأحمد زكي الله يرحمه قالي أنا شوفت فيلم جالا جالا وبقولك اشتغل كتير ومبتصش وراك، وأنا لما بتفرج على نفسي من 20 سنة بضحك ولكن لو معملتش الأفلام دي مكنتش عملت السادات، ودي النصيحة اللي مخدتهاش منه الله يرحمه.

