ضابط أمريكي متقاعد: دعم بايدن لـ "أوكرانيا" يهدد إعادة انتخابه لولاية ثانية

قال الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي إيرل راسموسن، إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قد يعزز كثيرا فرص إعادة انتخابه لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأكد راسموسن أن هناك يأسا في الغرب فيما يتعلق بدعم كييف، فالولايات المتحدة وحلفاؤها يبحثون عن مخرج.

وتابع: "كان الخطاب (خطاب بايدن عن حالة الاتحاد) بمثابة خطاب انتخابي أكثر من كونه خطابا عن حالة الاتحاد. أعتقد أن الرئيس بايدن، أو بالأحرى طاقم دعمه الرئيسي، يعتبرون أوكرانيا قضية خاسرة، ومشروع أوكرانيا يقترب من نهايته، على الأقل في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن بايدن في خطابه أمام الكونجرس أكد أنه مستعد لإلقاء اللوم في خسارة كييف على الجمهوريين.

وأضاف: "يبدو أن هناك ذعرا في الغرب. بايدن يركز على إعادة انتخابه وعليه أن يفهم أن أوكرانيا تشكل عبئا ثقيلا على كاهله".