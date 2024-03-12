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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أورنج مصر تلمس قلوب المصريين بإعلان رمضاني استثنائي بمشاركة حسين الجسمي وأحمد عز

اورنج مصر
اورنج مصر
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قامت شركة أورنج مصر  بإطلاق إعلان جديد خلال شهر رمضان، يتسم بالعمق ويحتفي بلحظات خاصة من حياة المصريين، وذلك من خلال أغنية بعنوان "أسمراني عيونه سمرا"، التي أداها الفنان حسين الجسمي.

  وتقول كلمات الأغنية: "ابن نكتة يقطعك وما يزعل يوجعك.. واما تستجدع معاه ده اللى للسما يطلعك.. أسمراني عيونه سمرا واد جدع راضي ورجولة.. فهلوي يفهمها طايرة يدخل القلب بسهولة.. ده اللى بيدمع في فرحه وده اللى بيتريق على جرحه وان ضايقته بالطريقة عادي برضه يزعلك.. بس لو مريت بضيقه هو اللى بينفعك.. دايما معاك في وقفة زنقة خروجة حلوة.. دايما معاك تنديله في مشكلة متخدش غلوة.. قعدة على القهوة ولا سفرية واقفه على الناصية بينا أغنية".

ويظهر في نهاية الإعلان الفنان أحمد عز ضمن مشاهد من حفل إفطار جماعي في المطرية قائلا: "طول عمرنا أصلنا واحد وطبعنا غالب وهنفضل دايما مع بعض.. اورنج دايما معاك". 

يعكس  الإعلان المشاعر الإيجابية ويجمع بين الفن وروح الأخوة، ويتضمن لقطات من حياة الناس في مواقف مختلفة، مع تأكيد "أورنج مصر" على دعمها المستمر للمجتمع المصري.

 

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