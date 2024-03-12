جامعة العريش تعزز موقعها المتميز على خارطة برامج المنح والتمويل

مُثِّلَتْ جامعةُ العريشِ بتكليف من الأستاذ الدّكتور حسَن الدّمرداش رئيس جامعة العريش، وفى إطار التَّعاون والارتباط بين جامعات تحالُف إقليم القناةِ، وشمال سيناء، بوفدٍ من أعضاء هيئة التَّدريس وشبابِ الباحثينَ، وطُلَّاب الفِرقِ النِّهائيَّة لحضُور النَّدوة التَّعريفيَّةِ بالتَّعاوُنِ معَ السِّفارةِ الفرنسيَّةِ بالقاهرةِ بقاعةِ الاحتفالاتِ الكُبرى بجامعةِ قناةِ السّويسِ لعرضِ مختلفِ برامج المنح والتَّمويلِ المقدَّمَةِ منَ الحكُومةِ الفرنسيَّة.

وقد حاضَرَ في النَّدوة كلٌّ من Hugue Marie مسئولةِ التَّعاوُنِ الثقافِيّ، وBoullengé Arnaud مسئولِ التَّعاوُنِ العلمِيِّ والجامعِيّ بالسِّفارةِ.

وقد عُرِضَتِ المنحُ التِي تهُمُّ كلَّ التَّخصُّصاتِ بالجامعةِ؛ مثل"الطِّبِّ، والهَندسَةِ، والعُلُومِ، والآدابِ، والفُنونِ، والزِّراعةِ، والعلُومِ التّكنولوجيَّةِ والتي تضمنت

1 - Bourse Imhotep

2- Bourse de STDF

3- Bourse Eiffel d'excellence

4- Bourse Tahtawi

وقد عرضَتْ منصَّاتُ التَّوَاصُلِ طرائقَ الحُصُولِ على هذهِ المنحِ، وشُرُوط التَّقدُّم إِلَيها؛ وهي كالآتِي:

1- www.campusfrance.org>researchers

2- www.campusfrance.org>How to finance your studies?

3- http://cataloguelm.campusfrance.org

4- http://taughtie.campusfrance.org/ tiesearch

علْمًا بأنَّ الدّراساتِ باللُّغتين: الفرنسيَّةِ، والإنجليزيَّةِ، ويشترطُ الحصُول على DELF مستوى B1 او B2 حسبَ مستوى الدِّراسةِ، وقدْ وُجِّهَتِ الدَّعوَةُ للوفدِ لزيارةِ جامعةِ العريشِ.