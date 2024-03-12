مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال إصلاح هبوط أرضي على الطريق الأوسطي

تابع مرزق رزيق سالم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، الأعمال الجارى تنفيذها على الطرق ومنها أصلاح هبوط أرضي علي الطريق الاوسطي حرصا علي سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وذلك في إطار المتابعة اليومية والمستمرة للقطاعات الخدمية بالمركز والمدينة وطبقآ لتوجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وترأس نائب رئيس مدينة الحسنة فريق عمل وقاموا بالتوجه إلى الطريق الاوسطى الإسماعيلية ناحية منفذ العوجه مع مجموعة من فريق العمل لإصلاح الهبوط الاسفلتى حيث تم العمل بنظام إعادة التدوير بوضع طبقة من الأسمنت ثم فرمها مع الأسفلت ومن ثم وضع الطبقة السطحية حيث وجه المحافظ القائمين على الأعمال برفع معدلات العمل لإنجاز الطريق في المدة المُقررة لسهولة الحركة المرورية كونه طريق حيوي وهام، وحفاظا على أرواح المواطنين والعمل على سلامتهم.

كما تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية.