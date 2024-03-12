ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال إصلاح هبوط أرضي على الطريق الأوسطي

مجلس مدينة الحسنة
مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتابع أعمال إصلاح هبوط أرضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع مرزق رزيق سالم، نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء،  الأعمال الجارى تنفيذها على الطرق ومنها أصلاح هبوط أرضي علي الطريق الاوسطي حرصا علي  سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم  وذلك في إطار المتابعة اليومية والمستمرة للقطاعات الخدمية بالمركز والمدينة وطبقآ لتوجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وترأس نائب رئيس مدينة الحسنة فريق عمل وقاموا  بالتوجه إلى الطريق الاوسطى الإسماعيلية ناحية منفذ العوجه مع مجموعة من فريق العمل لإصلاح الهبوط الاسفلتى حيث تم  العمل بنظام إعادة التدوير بوضع طبقة من الأسمنت ثم فرمها مع الأسفلت ومن ثم وضع الطبقة السطحية  حيث وجه المحافظ القائمين على الأعمال برفع معدلات العمل لإنجاز الطريق في المدة المُقررة لسهولة الحركة المرورية كونه طريق حيوي وهام، وحفاظا على أرواح المواطنين والعمل على سلامتهم. 
كما تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية.

اصلاح هبوط أرضي الطريق الاوسطى الحركة المرورية المشروعات التنموية القيادة السياسية دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حياة كريمة لإسماعيلية مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء محافظ شمال سيناء نائب رئيس مدينة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء