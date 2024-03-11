تعرف على خطة الشباب والرياضة لفعاليات شهر رمضان بشمال سيناء

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسيناء، اجتماعًا مع مديري الإدارات المركزية بالمديرية وذلك بحضور مديري الإدارات المركزية، وذلك لمناقشة الاستعدادات للدورات الرمضانية ووضع الضوابط التي سوف تقام بها الدورات، وخطة الأنشطة لشهر رمضان الكريم.

وشدد حسن عبدالوهاب ،على ضرورة وضع خطة لكل إدارة بالأنشطة والبرامج والدورات الرمضانية التي ستقام على ملاعب مراكز الشباب بالمحافظة،مشيرًا إلى البدء في تنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة نهر الخير، والخيمة الرمضانية التي سيتم من خلالها تنفيذ عدد من المسابقات.

كما وجه “عبدالوهاب “بضرورة تكثيف الانشطة خلال الفترة القادمة والعمل على تنفيذ الندوات التوعوية التي تستهدف الشباب والنشء تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضرورة تفعيل كافة الأنشطة والندوات التي تهم النشء من خلال "الرواق الأزهرى"، وأيضا أنشطة مشواري وأندية السكان والتى تفيد الشباب.

وشدد على ضرورة تفعيل غرفة العمليات بإدارة الشباب والرياضة بكل مركز للتواصل معها في حالة حدوث أي أزمة والتأكيد على المراجعة الفنية لكافة الأدوات الموجودة بالمراكز لمجابهة الازمات والكوارث من طفايات حريق وخراطيم مياه وغيرها.

وطالب “حسن عبدالوهاب “كافة الادرات بضرورة إعداد برامج تخص استعدادات المديريات خلال شهر رمضان، وكذا استعدادات عيد الفطر وعيد الأضحي واجازة الصيف، على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، مطالبًا بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

كما تتطرق الاجتماع بتكثيف التواصل مع الكيانات الشبابية في كافة مراكز الشباب مع ضرورة العمل على إشراك الشباب والمتطوعين في الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في مراكز الشباب.